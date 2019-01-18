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رسميا.. تأجيل مواجهة الترجي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي

الرياضة

رسميا.. تأجيل مواجهة الترجي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في قطر المقررة في 20 فبراير إلى موعد جديد في 29 مارس.

وكانت إدارة الترجي قد طالبت الكاف عن طريق الاتحاد التونسي لكرة القدم بتأجيل السوبر الإفريقي، نظرا لكثرة المباريات التي سيخوضها الفريق خلال الشهر المقبل، خاصة السفر إلى جنوب إفريقيا لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال.

وتوج الترجي التونسي بطلا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، فيما حصل الرجاء البيضاوي المغربي على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

المصدر: caf

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