رسميا.. تأجيل مواجهة الترجي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في قطر المقررة في 20 فبراير إلى موعد جديد في 29 مارس.

وكانت إدارة الترجي قد طالبت الكاف عن طريق الاتحاد التونسي لكرة القدم بتأجيل السوبر الإفريقي، نظرا لكثرة المباريات التي سيخوضها الفريق خلال الشهر المقبل، خاصة السفر إلى جنوب إفريقيا لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال.

#TotalCAFSuperCup#ESTRCA Une nouvelle date pour la Super Coupe, le 2⃣9⃣ mars 2019 / موعد جديد لكأس السوبر ، 29 مارس 2019 / A new date for the Super Sup, March 2⃣9⃣https://t.co/9yv39KzXCc — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ١٧ يناير ٢٠١٩

وتوج الترجي التونسي بطلا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، فيما حصل الرجاء البيضاوي المغربي على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

المصدر: caf