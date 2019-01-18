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فيدرر يحتفل بمباراته الـ100 في بطولة أستراليا

الرياضة

فيدرر يحتفل بمباراته الـ100 في بطولة أستراليا
Reuters ALY SONG
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استعرض السويسري روجر فيدرر حامل اللقب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى أمام الأمريكي الشاب تيلور فريتز قاطعا بطاقة العبور للدور الـ16 اليوم الجمعة.

واحتفل المصنف الثالث عالميا بخوض 100 مباراة في بطولة أستراليا بفوزه على منافسه الشاب الأمريكي فريتز بثلاث مجموعات دون رد 6-2 و7-5 و6-2 خلال زمن وقدره ساعة و28 دقيقة.

ووصل حامل اللقب 6 مرات والطامح للقبه الثالث على التوالي في ملبورن بارك، للدور الرابع في البطولات الأربع الكبرى للمرة 63 في مسيرته الاحترافية ليعزز رقمه القياسي.

وسيلتقي المخضرم فيدرر 37 عاما مع اليوناني الصاعد ستيفانوس تيتيباس، على أمل مواصلة مشواره نحو اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات

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