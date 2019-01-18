برشلونة يحسم تأهله لكن مصيره غامض في كأس الملك

حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما عوض خسارته ذهابا 1-2 بالفوز على ضيفه ليفانتي 3- صفر إيابا ليتفوق 4-2 في النتيجة الإجمالية.

لكنه يواجه خطر إقصائه من المسابقة التي فاز بلقبها في آخر أربع سنوات وانتهاء مشواره في ثمن النهائي لأول مرة منذ 2010 بعدما اتهمه منافسه بإشراك لاعب غير مؤهل ذهابا.

ولم يجد فريق المدرب أرنستو فالفيردي صعوبة تذكر في تعويض خسارة مباراة الذهاب التي خاضها بغياب العديد من نجومه وعلى رأسهم الثنائي الهجومي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

🏆 THERE'S THE WHISTLE! Barça easily dispatch Levante and qualify for the Copa del Rey quarter-finals!



⌛️FT: Barça 3 - 0 Levante (4-2 agg)

⚽️ Dembélé 30', 31'; #Messi 54'



🔵🔴 #ForçaBarça! #CopaBarçapic.twitter.com/NorhVHQsQ6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٧ يناير ٢٠١٩

وبعد معاناة في الوصول إلى شباك الحارس أيتور فرنانديز، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 30 بمساعدة المدافع الذي حاول قطع تمريرة من ميسي إلى دمبيلي، فارتدت الكرة من الأخير وتحولت إلى الشباك.

ولم يحظ ليفانتي بفرصة لالتقاط أنفاسه، إذ نجح دمبيلي في إضافة الهدف الثاني بعد دقيقة فقط من تمريرة أخرى لميسي الذي وضع زميله الفرنسي بمواجهة الحارس، فتخطى الأخير وسدد في الشباك الخالية.

هدف ميسي امام ليفانتي

تمريره حريريه من ديمبلي

ل سيميدو وانهاء ولا اروع من ليو

ثنائيه سيميدو وديمبلي

قليل مانشوفها بسبب مجاملات فالفيردي لروبيرتو #Messi

#CopadelReypic.twitter.com/pjoJ4YjcXw — Musaed°Cule (@MuS3d_Fcb) ١٨ يناير ٢٠١٩

وقال رئيس نادي ليفانتي قبل المباراة أن ليفانتي، مهما سيحصل في الملعب الخميس، سيطرح القضية أمام الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وحسب صحيفة "آل موندو" التي كشفت النقاب عن هذه القضية، فإنه لم يكن مسموحا لبرشلونة بإشراك "تشومي" وفقا لقواعد الاتحاد الإسباني، لكن النادي الكاتالوني أكد أنه احترم المذكرة الصادرة مؤخرا عن الاتحاد الإسباني والتي تنص على عقوبات مخففة للاعبين الذين يلعبون في الفرق الرديفة المحترفة، في حال معاقبتهم مع فرقهم الأصيلة وليس مع الفريق الأول.

وأكد متحدث باسم برشلونة لوكالة فرانس برس أنه "لم تكن هناك مشاركة للاعب غير مؤهل".

ودرس ليفانتي الآثار القانونية للشكوى وقرر تقديمها إلى الاتحاد على الرغم من أنه يجب تقديم الاعتراض على لاعب غير مؤهل من حيث المبدأ، في موعد أقصاه 48 ساعة بعد نهاية المباراة.

وتذكر هذه الحالة بما حصل لريال مدريد خلال موسم 2015-2016 حين أقصي من مسابقة الكأس لإشراكه الروسي دينيس تشيريتشيف ضد قادش (3-1) في ذهاب دور الـ32 دون الأخذ بعين الاعتبار بأن اللاعب موقوف.

وتقدم قادش على الفور بشكوى في المهلة الزمنية المحددة، ونال بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي دون أن يلعب لقاء الإياب.

المصدر: أ ف ب