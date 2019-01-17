دجوكوفيتش يتخطى تسونغا في أستراليا المفتوحة

واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا سعيه إلى إحراز لقب سابع قياسي في بطولة أستراليا المفتوحة، ببلوغه الدور الثالث إثر فوزه على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 6-3 و7-5 و6-4، الخميس.

وهو الفوز السابع عشر لديوكوفيتش على تسونغا في 23 مباراة جمعت بينهما حتى الآن، أبرزها وأولها نهائي بطولة أستراليا عام 2008 والذي آلت نتيجته لصالح الصربي الذي توج حينذاك بأول لقب كبير له في البطولة.

كما هو الفوز الـ 260 لدجوكوفيتش في 301 مباراة خاضها في البطولات الأربع الكبرى.

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الكندي دينيس شابوفالوف الخامس والعشرين.

وحجز الألماني ألكسندر زفيريف بطاقته إلى الدور الثالث بفوزه الصعب على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-5) و6-4 و5-7 و6-7 (6-8) و6-1 في 3 ساعات و42 دقيقة.

ويلتقي زفيريف (21 عاما) في الدور المقبل الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة والذي تغلب على الفرنسي الآخر جيل سيمون بعدما أنقذ 4 كرات في المجموعة الرابعة كانت ستنهي مغامرته في البطولة، وفاز بولت بنتيجة 2-6 و6-4 و4-6 و7-6 (10-8) و6-4.

المصدر: أ ف ب