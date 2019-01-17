ريال بتيس وإسبانيول إلى ربع نهائي كأس الملك

لحق كل من ريال بيتيس وإسبانيول بركب المتأهلين إلى دور الثمانية، لكأس ملك إسبانيا، بعدما حقق الأول تعادلا بطعم الفوز 2-2 أمام مضيفه ريال سوسيداد، وفوز الثاني على فياريال 3-1.

واستفاد بيتيس من تعادله من دون أهداف، في لقاء الذهاب بملعبه، ليحجز بطاقة التأهل.

وبادر سيرخيو كاناليس بالتسجيل لبيتيس، في (د.37)، قبل أن يتعادل إيجور زوبيلديا لسوسيداد في (د.40). وأضاف ميكيل مورينو الهدف الثاني لسوسيداد في (د.62) لكن لورين مورون أدرك التعادل لبيتيس في (د.70).

واضطر بيتيس للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه جيوفاني لو سيلسو، في (د.90)، لحصوله على الإنذار الثاني.

📝 | CRÒNICA: 3-1 Per molts anys



Borja Iglesias celebra els 26 amb dos gols i la classificació per als quarts de finalhttps://t.co/LGFiJJlhdz#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #EspanyolVillarrealpic.twitter.com/5CeOD3cbhJ — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) January 17, 2019

وانتزع إسبانيول بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز على فياريال، بنتيجة 3-1، في إياب دور الـ16.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

افتتح الفريق الكتالوني التسجيل، من ركلة جزاء في (د.34)، نفذها لاعبه بابلو بياتي بنجاح داخل شباك الضيوف، قبل أن يحتسب الحكم ضربة أخرى بعدها بـ3 دقائق، أحرزها بورخا إجليسياس.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن صاموئيل تشاكويزي، من إحراز هدف فياريال، إلا أن إجليسياس وجه ضربة قاضية للأخير، بإحرازه هدفه الثاني والثالث لإسبانيول، في (د.74).

المصدر: وكالات