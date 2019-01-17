كأس آسيا.. عمان تتغلب على تركمانستان بثلاثية وتضمن تأهلها لثمن النهائي
تأهل منتخب سلطنة عمان رسميا للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره التركمانستاني 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.
سجل أهداف عمان كل من أحمد كانو ومحسن الغساني ومحمد محسن السلمي في الدقائق 20 و84 و90+3، فيما سجل هدف تركمانستان الوحيد ألتيموراد أنناديوردييف في الدقيقة 41.
⏱ نهاية المباراة #عمان 🇴🇲 تفوز على #تركمانستان 🇹🇲 بثلاثية مقابل هدف لتحصد النقاط الكاملة.#كأس_آسيا2019 🏆#عمان_تركمانستانpic.twitter.com/VIVzOfbPrs— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 17, 2019
وبهذا الفوز رفع الأحمر العماني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة السادسة وضمن التأهل لدور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، فيما بقيت تركمانستان بلا رصيد من النقاط وودعت البطولة رسميا.
عندما تتأهل لدور الـ16 من #كأس_آسيا2019 بهدف في الدقيقة 93! 🇴🇲@OmanFA#كأس_آسيا2019@AliAlhabsipic.twitter.com/9xLuc0u18k— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 17, 2019
جنون في المدرجات العمانية! دراما! 🇴🇲— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 17, 2019
المحطة القادمة: دور الـ16! 👏#كأس_آسيا2019@OmanFApic.twitter.com/ATh8Dd118U
المصدر: وكالات