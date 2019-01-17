كأس آسيا.. عمان تتغلب على تركمانستان بثلاثية وتضمن تأهلها لثمن النهائي

تأهل منتخب سلطنة عمان رسميا للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره التركمانستاني 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.

سجل أهداف عمان كل من أحمد كانو ومحسن الغساني ومحمد محسن السلمي في الدقائق 20 و84 و90+3، فيما سجل هدف تركمانستان الوحيد ألتيموراد أنناديوردييف في الدقيقة 41.

وبهذا الفوز رفع الأحمر العماني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة السادسة وضمن التأهل لدور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، فيما بقيت تركمانستان بلا رصيد من النقاط وودعت البطولة رسميا.

المصدر: وكالات