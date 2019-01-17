منتخب الساموراي يحسم صدارة المجموعة السادسة أمام أوزبكستان
حسم المنتخب الياباني صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز على نظيره أوزبكستان 2-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.
وافتتح أوزبكستان التسجيل عند الدقيقة الـ40 عن طريق إلدور شمولدوف قبل أن يدرك يوشينوري موتو التعادل بعد ثلاث دقائق فقط ليرجح تسوكاسا شيوتاني كفة المنتخب الياباني بهف ثان عند الدقيقة الثامنة والخمسين.
⏱️ نهاية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٧ يناير ٢٠١٩
2⃣ #اليابان 🇯🇵
1⃣ #أوزبكستان🇺🇿
قذيفة شيوتاني تحسم صدارة المجموعة السادسة للمنتخب الياباني بالنقاط الكاملة 🚀 #كأس_آسيا2019#اليابان_أوزبكستانpic.twitter.com/Fe8tlHyr5I
وكان الفريقان قد ضمنا التأهل إلى دور ثمن النهائي قبل المواجهة ليتصدر الساموراي المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد الأوزبكي عند النقطة السادسة في مركز الوصافة.
ويلاقي منتخب أوزبكستان نظيره الأسترالي في دور الـ16 من البطولة، وينتظر منتخب اليابان معرفة هوية وصيف المجموعة الخامسة بين قطر والسعودية.
المصدر: RT