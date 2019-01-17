اللجنة الإعلامية لكأس آسيا تعلق على "إقحام معلق BEIN SPORTS السياسة في الرياضة"

أصدرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، بيانا استنكرت فيه ما قالت إنه بدر من معلق قناة بي إن سبورت خلال تعليقه أمس على مباراة العراق وإيران.

وقالت اللجنة إن معلق قناة بي إن سبورت أقحم السياسة في الرياضة خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر مخالفا بذلك قوانين ولوائح "الفيفا" ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية والتي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية، مع الإشارة إلى أن كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح بالأمس للوكالة الفرنسية بعدم وجود أي مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها".

بيان من اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 عن "ما بدر من معلق قناة بي إن سبورت"https://t.co/Pt7ny7Y0Dn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 17 января 2019 г.

وجاء في البيان أيضا: "تطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور".

المصدر: موقع الإمارات اليوم