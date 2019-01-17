ديمبيلي ينتقل إلى الدوري الصيني

توصل نادي توتنهام الإنجليزي لاتفاق بشأن بيع لاعب وسطه البلجيكي موسى ديمبيلي إلى نادي غوانغو إيفرغراند الصيني.

وتقدر قيمة انتقال لاعب خط الوسط البالغ 31 عاما إلى الدوري الصيني بحوالي 12 مليون يورو، بموجب عقد لمدة ثلاثة أعوام حيث ينتهي عقد اللاعب مع توتنهام الصيف المقبل.

We have reached agreement with Chinese Super League side Guangzhou R&F for the transfer of @mousadembele, subject to international clearance. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) ١٧ يناير ٢٠١٩

ولم يخض ديمبيلي، الذي سيلعب مع فريقه الجديد تحت إشراف المدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش، العديد من المباريات مع فريق توتنهام بسبب الإصابات.

ودافع لاعب خط الوسط عن قميص منتخب بلاده في 81 مباراة دولية.

وانضم ديمبيلي إلى توتنهام في 2012 قادما من فولهام، وشارك مع الفريق في 250 مباراة من بينها 13 مباراة في الموسم الحالي.

المصدر: أ ف ب