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السعودية تستضيف السوبر الإيطالي لغاية 2021

الرياضة

السعودية تستضيف السوبر الإيطالي لغاية 2021
Reuters Waleed Ali
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أكدت وسائل إعلام سعودية أن الهيئة العامة للرياضة في المملكة وقعت مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقدا لمدة 3 مواسم لاستضافة السعودية لمباراة كأس السوبر الإيطالي حتى العام 2021.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن مصادر موثوقة، أن القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الرسمي لكأس السوبر الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط، مع بعض القنوات الإيطالية الأخرى، فيما سيتولى الاتحاد الإيطالي مهمة تنظيم المواجهات.

واستضافت السعودية أمس الأربعاء مباراة السوبر الإيطالية لأول مرة في تاريخها على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وتوّج بالكأس يوفنتوس على حساب ميلان بهدف وحيد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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المصدر: okaz.com.sa

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