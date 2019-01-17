السعودية تستضيف السوبر الإيطالي لغاية 2021

أكدت وسائل إعلام سعودية أن الهيئة العامة للرياضة في المملكة وقعت مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقدا لمدة 3 مواسم لاستضافة السعودية لمباراة كأس السوبر الإيطالي حتى العام 2021.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن مصادر موثوقة، أن القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الرسمي لكأس السوبر الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط، مع بعض القنوات الإيطالية الأخرى، فيما سيتولى الاتحاد الإيطالي مهمة تنظيم المواجهات.

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتوج فريق يوفنتوس بكأس #السوبر_الإيطالي



#Supercoppa#ItalianSuperCuppic.twitter.com/keDO6Bxiit — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 16, 2019

واستضافت السعودية أمس الأربعاء مباراة السوبر الإيطالية لأول مرة في تاريخها على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وتوّج بالكأس يوفنتوس على حساب ميلان بهدف وحيد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

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المصدر: okaz.com.sa