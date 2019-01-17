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سيرينا تتأهل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

سيرينا تتأهل إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة
Reuters ADNAN ABIDI
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تأهلت الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى بعد تجاوزها الكندية يوجيني بوشار بمجموعتين دون رد.

وحسمت سيرينا المصنفة 16 في البطولة المواجهة أمام وصيفة بطلة ويمبلدون سابقا خلال 70 دقيقة  بواقع 6-2 و 6-2.

وتسعى اللاعبة الأمريكية البالغة 37 عاما لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة الأسترالية مارغريت كورت لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى، والبالغ 24 لقبا وستلتقي ويليامز في الدور الثالث الشابة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا البالغة 18 عاما.

وأحرزت سيرينا اللقب 23 في ملبورن بالذات عام 2017 عندما كانت حاملا في الأسبوع الثامن قبل أن تضع مولودتها أولمبيا في شهر سبتمبر، الأمر الذي حال دون مشاركتها في نسخة 2018 والدفاع عن لقبها.

المصدر: أ ف ب

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