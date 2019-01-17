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ديربي خليجي بنكهة سياسية في بطولة الأمم الآسيوية

الرياضة

ديربي خليجي بنكهة سياسية في بطولة الأمم الآسيوية
RT
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يلتقي منتخبا السعودية وقطر في الساعة 19:00 بتوقيت مكة في أبوظبي ضمن ختام مواجهات المجموعة الـ5، ورغم ضمان الطرفين للتأهل إلى الدور الـ16، إلا أن صراع الصدارة يبقى عنوانا للمواجهة.

بعيدا عن المعطيات الفنية، تمثل المواجهة تحديا خاصا لكل طرف، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية التي تشير إلى قدرة كل منهما في الاستمرار والمنافسة القوية حتى النهاية.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى بين المنتخبين في كأس آسيا منذ نسخة 2000 في لبنان، حيث التقيا في مرحلة المجموعات وتعادلا سلبيا قبل أن يتأهلا معا إلى الدور الثاني.

وتغيب الجماهير القطرية عن مدرجات الملاعب الإماراتية للمباراة الثالثة تواليا، بعد قطع الرياض وأبوظبي والمنامة، والقاهرة علاقاتها مع الدوحة في يونيو 2017 على خلفية اتهام دول المقاطعة الدوحة بدعم التنظيمات الإرهابية، وهو ما تنفيه قطر.

وانسحبت تداعيات الأزمة على قدوم القطري سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي إلى الإمارات عشية البطولة، حيث أكدت وسائل الإعلام القطرية منعه دخول البلاد هو والوفد الإعلامي الرسمي المرافق، وهو ما نفاه المنظمون المحليون.

وفي المقابل، يحشد السعوديون للمباراة إذ أعلن اتحاد كرة القدم عن تسيير حافلات من عدة محافظات في المملكة لمؤازرة المنتخب جماهيريا أمام منتخب قطر، كما فتحت الأبواب في عدة مراكز في دبي وأبوظبي أمام الجماهير السعودية والإماراتية الراغبة في الحصول على التذاكر حيث رصد الاتحاد 9 آلاف تذكرة مجانية.

ورغم تقيد اللاعبين والكادر الفني للمنتخبين بإدلاء تصريحات متوازنة، إلا أن الحرب الكلامية والمناوشات بين جماهيرهما تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشير إلى عمق الأزمة السياسية.

وعلق بعض المغردين على تويتر حول تعدد جنسيات لاعبي المنتخب العنابي كونه يضم لاعبين مجنسين،

فيما تعلو بعض الأصوات المطالبة بأن تكون المباراة بعيدا عن الحالة السياسية داعية للحفاظ على الأجواء الرياضية خلال المواجهة.   

المصدر: تويتر

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