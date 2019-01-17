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هاليب تضرب موعدا مع ويليامز في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

هاليب تضرب موعدا مع ويليامز في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
Reuters Lucy Nicholson
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حجزت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، مقعدها في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين لواحدة.

وتمكنت هاليب من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، في لقاء استغرق ساعتين و31 دقيقة.

وبهذا الفوز، تواصل هاليب سعيها للتتويج باللقب للمرة الأولى والتأهل للنهائي للعام الثاني تواليا.

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وستواجه هاليب في الدور الثالث للبطولة الأمريكية المخضرمة صاحبة الـ38 عاما فينوس ويليامز، وصيفة أستراليا مرتين في 2003 و2017 والمصنفة 36 عالميا التي أقصت الفرنسية أليز كورنيه من الدور السابق بالفوز عليها 6-3 و4-6 و6-0.

المصدر: وكالات

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