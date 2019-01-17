هاليب تضرب موعدا مع ويليامز في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
حجزت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، مقعدها في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة بفوزها على الأمريكية صوفيا كينين بمجموعتين لواحدة.
وتمكنت هاليب من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، في لقاء استغرق ساعتين و31 دقيقة.
The world No.1 survives!@Simona_Halep escapes the Sofia Kenin onslaught, def. the 20-year-old American 6-3 6-7(5) 6-4.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
#AusOpenpic.twitter.com/9zNF6xNNf3
وبهذا الفوز، تواصل هاليب سعيها للتتويج باللقب للمرة الأولى والتأهل للنهائي للعام الثاني تواليا.
Twirl, queen!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019
Venus is through to the 3R, def. Cornet 6-3 4-6 6-0.#AusOpen#GameSetMatchpic.twitter.com/R39cFkH9vL
وستواجه هاليب في الدور الثالث للبطولة الأمريكية المخضرمة صاحبة الـ38 عاما فينوس ويليامز، وصيفة أستراليا مرتين في 2003 و2017 والمصنفة 36 عالميا التي أقصت الفرنسية أليز كورنيه من الدور السابق بالفوز عليها 6-3 و4-6 و6-0.
المصدر: وكالات