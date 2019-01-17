بالفيديو.. نيمار يرش الملح ويأكل من يد الطباخ التركي الشهير

نشر الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـSalt Bae فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام اليوم الخميس، تجمعه بنجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى رأسهم البرازيلي نيمار.

ويظهر في الفيديو نصرت وهو يتعامل بطريقة استعراضية مع قطعة من اللحم، قبل أن يقوم نيمار برش الملح على طريقة الطباخ التركي الشهيرة، ليقدم الأخير بعدها قطعة اللحم للنجم البرازيلي.

كما نشر نصرت فيديو ثانيا، وهو يقوم بتجهيز العشاء لأعضاء فريق باريس سان جيرمان المقيمين حاليا في معسكر تدريبي في قطر.

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وسطع نجم نصرت بعد الانتشار الواسع لفيديوهاته مع أنواع اللحوم وابتكاره حركة فريدة واحترافية لرش الملح، وتمكن من فتح فروع لمطعمه في العديد من الدول، كما استقطب الكثير من مشاهير العالم.

المصدر: nusr_et/instagram