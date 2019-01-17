 
مباشر

بالفيديو.. نيمار يرش الملح ويأكل من يد الطباخ التركي الشهير

الرياضة

بالفيديو.. نيمار يرش الملح ويأكل من يد الطباخ التركي الشهير
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbz9

نشر الطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـSalt Bae فيديو على صفحته الرسمية في إنستغرام اليوم الخميس، تجمعه بنجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى رأسهم البرازيلي نيمار.

View this post on Instagram

@neymarjr @psg #saltbae #saltlife #salt

A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on

ويظهر في الفيديو نصرت وهو يتعامل بطريقة استعراضية مع قطعة من اللحم، قبل أن يقوم نيمار برش الملح على طريقة الطباخ التركي الشهيرة، ليقدم الأخير بعدها قطعة اللحم للنجم البرازيلي.

كما نشر نصرت فيديو ثانيا، وهو يقوم بتجهيز العشاء لأعضاء فريق باريس سان جيرمان المقيمين حاليا في معسكر تدريبي في قطر.

إقرأ المزيد
شاهد.. نيمار يخرج من نافذة السيارة ويشجع بحماسة في سباق للجمال في قطر

وسطع نجم نصرت بعد الانتشار الواسع لفيديوهاته مع أنواع اللحوم وابتكاره حركة فريدة واحترافية لرش الملح، وتمكن من فتح فروع لمطعمه في العديد من الدول، كما استقطب الكثير من مشاهير العالم.

المصدر: nusr_et/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حاكم دبي يتحدث في كتابه الجديد عن إحباطه انقلابا عسكريا