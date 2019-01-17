اليابانية أوساكا تبلغ ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بتغلبها اليوم الخميس على السلوفينية تمارا زيدانسيك بمجموعتين نظيفتين.

وتمكنت أوساكا المصنفة رابعة والمتوجة في آخر بطولات 2018 في فلاشينغ ميدوز الأمريكية من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4.

Tested, but wins in straight sets 💪



No.4 seed @Naomi_Osaka_ def. Tamara Zidansek 6-2 6-4, to advance to the #AusOpen 3R for the third time. pic.twitter.com/BnXGWw2wmw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019

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وقالت أوساكا بعد نهاية اللقاء: "أعتقد بأني أرسلت بشكل جيد. إنها المرة الأولى التي ألعب فيها على هذا الملعب، وأنا سعيدة جدا بالفوز".

واستبقت أفضل لاعبة آسيوية حاليا مباراتها المقبلة مع التايوانية هسييه سو-ويي الفائزة على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-4، بالقول: "يبدو أنها تلعب بشكل جيد في الوقت الراهن، وآمل أن تكون المباراة مثيرة".

وفي أبرز مباريات اليوم، تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة سادسة وبطلة الماسترز الختامية لموسم 2018 التي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات، على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-4 و6-1، والتشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة على الأمريكية ماديسون برينغل 4-6 و6-1 و6-0.

المصدر: أ ف ب