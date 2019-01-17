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كأس آسيا 2019.. قرغيزستان تخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي

الرياضة

كأس آسيا 2019.. قرغيزستان تخطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي
afc
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حجز منتخب قرغيزستان مقعده في الدور الثاني ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة الأمم الآسيوية بعد تمكنه من هزم منافسه الفلبيني 3-1 في المجموعة الثالثة.

لم يكن ليتم حسم تأهل قرغيزستان كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث لولا اكتفاء المنتخب الفيتنامي بالفوز 2-0 على منتخب اليمن ليصبح في رصيده 3 نقاط أيضا في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، ولكن بفارق أهداف (-1)، بينما يملك منتخب قرغيزستان فارق أهداف (0) بعدما سجل 4 أهداف واستقبل مثلها.

وسجل فيتالي لوكس أهداف قرغيزستان في الدقائق 24 و51 و77، في حين أحرز ستيفان شروك هدف الفلبين الوحيد في الدقيقة 80.

وضمن بذلك منتخب قرغيزستان أن يكون بين أفضل أربعة منتخبات حققت المركز الثالث في المجموعات الست، وذلك بتفوقه على منتخبين من ثوالث المجموعات وهما فيتنام وفلسطين.

وكان ينقص فيتنام هدف وحيد لتضمن هي التأهل للدور الثاني، لكن عليها الانتظار لمواجهتي اليوم بين لبنان وكوريا الشمالية في المجموعة الخامسة، وعمان وتركمانستان في المجموعة السادسة.

المصدر: the-afc.com

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