الإفراج عن نجم توتنهام بعد إيقافه بشبهة اعتداء منزلي

أفرجت الشرطة في لندن عن النجم الإيفواري سيرج أورييه مدافع نادي توتنهام هوتسبير بعد أن ألقت القبض عليه داخل منزله بشبهة الاعتداء الجسدي على صديقته وأم طفلته.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس نيوز" أن اللاعب الدولي البالغ 26 عاما أوقف السبت وغاب عن المباراة التي خسرها توتنهام على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 0-1 أمام مانشستر يونايتد.

وأطلقت الشرطة سراح أورييه دون توجيه أي تهمة، له حسب وسائل الإعلام الإنجليزية.

وسبق للاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق الذي لعب 12 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، وأن حكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بعد هجوم على ضابط شرطة خارج ملهى ليلي في باريس عام 2016.

المصدر: وكالات