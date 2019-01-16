كأس الملك.. إشبيلية يبلغ ربع النهائي رغم الهزيمة من بلباو

تعرض إشبيلية للخسارة أمام أثلتيك بلباو 0-1، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن الهزيمة لم تمنعه من حجز مقعده في دور الثمانية بإجمالي المواجهتين.

وجاء الهدف الوحيد عبر جوركا جوروزيتا في (د.77).

ورغم هذه الخسارة، إلا أن الفريق الأندلسي استفاد من فوزه (3-1) في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليقطع بطاقة عبوره مع الثمانية الكبار، بإجمالي المواجهتين (3-2).

وبهذا يلتحق إشبيلية بكل من خيتافي وفالنسيا وجيرونا، التي تأهلت بالفعل لدور الـ8، على حساب بلد الوليد وسبورتنغ خيخون وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

المصدر: وكالات