بفضل رونالدو .. يوفنتوس بطلا للسوبر الإيطالي للمرة الثامنة

توج يوفنتوس بطلا لكأس السوبر الإيطالي، للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على غريمه التقليدي ميلان 1-0، اليوم الأربعاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز الهدف بضربة رأس رائعة، بعد تمريرة متقنة من زميله البوسني ميراليم بيانيتش، في (د.61)، ليتوج بذلك "الدون" بلقبه الأول مع "البيانكونيري" الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد.

وانفرد يوفنتوس بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب، متفوقا بفارق لقب وحيد على أقرب ملاحقيه ميلان (7 ألقاب).

لحظة تتويج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي...

المصدر: RT