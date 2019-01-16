كأس آسيا 2019.. إيران تحافظ على الصدارة بتعادلها مع العراق

حافظ منتخب إيران على الصدارة بعدما تعادل مع العراق 0-0 اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.

وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 3 نقاط لفيتنام ولا شيء لليمن.

⏱ FULL-TIME | 🇮🇷 IRN 0-0 IRQ 🇮🇶



A goalless draw crowns IR Iran as group D winners on goal difference conceding no goals in their #AsianCup2019 group stage campaign 👏 pic.twitter.com/U41KIDSBxE — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز فيتنام على اليمن 2-0.

وحصلت إيران والعراق على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

المصدر: RT