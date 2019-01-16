كأس آسيا 2019.. إيران تحافظ على الصدارة بتعادلها مع العراق
حافظ منتخب إيران على الصدارة بعدما تعادل مع العراق 0-0 اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.
وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 3 نقاط لفيتنام ولا شيء لليمن.
⏱ FULL-TIME | 🇮🇷 IRN 0-0 IRQ 🇮🇶— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
A goalless draw crowns IR Iran as group D winners on goal difference conceding no goals in their #AsianCup2019 group stage campaign 👏 pic.twitter.com/U41KIDSBxE
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز فيتنام على اليمن 2-0.
وحصلت إيران والعراق على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
🇮🇶🦁 أسود الرافدين 🆚 #إيران 🦁🇮🇷— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 16, 2019
تشكيل الفريقين 👇 #إيران#العراق#كأس_آسيا2019#إيران_العراقpic.twitter.com/1KTdTFxZIW
المصدر: RT