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كأس آسيا 2019.. إيران تحافظ على الصدارة بتعادلها مع العراق

الرياضة

كأس آسيا 2019.. إيران تحافظ على الصدارة بتعادلها مع العراق
AFP
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حافظ منتخب إيران على الصدارة بعدما تعادل مع العراق 0-0 اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.

وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام العراق، مقابل 3 نقاط لفيتنام ولا شيء لليمن.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز فيتنام على اليمن 2-0.

وحصلت إيران والعراق على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين ينتظر منتخب فيتنام تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

 

المصدر: RT

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