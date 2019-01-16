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التشكيلة الرسمية لمواجهة العراق وإيران في كأس آسيا

الرياضة

التشكيلة الرسمية لمواجهة العراق وإيران في كأس آسيا
twitter@afcasiancup
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يواجه منتخب العراق نظيره الإيراني اليوم الأربعاء، في قمة مثيرة، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن مسابقة كأس آسيا الإمارات 2019.

وسيتطلع كلا المنتخبين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تخول لأحدهما تصدر المجموعة الرابعة وبالتالي تجنب الاصطدام بالمنافسين الأقوياء في دور الـ 16.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

 

المصدر: RT

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