كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتغلب على الصين وتنتزع صدارة المجموعة الثالثة
تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الصيني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019.
With a win against China PR; Korea Republic top their group with a perfect record.— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
Read the match report 👉 https://t.co/fvOZFSUR09https://t.co/D5ZjtrNcqf
هدفي كوريا الجنوبية كل من هوانغ أوي جو من ركلة جزاء ومينجاي كيم في الدقيقتين 14 و51.
🧠 Clever positioning— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
🆙 Powerful leap
⚽️ Excellent connection with the ball@theKFA's Kim Min-jae header 👌 pic.twitter.com/2BpSJ9m2sA
وبهذا الفوز، اقتنص المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط (كانت الصين متصدرة بفارق الأهداف)، فيما توقف رصيد المنتخب الصيني عند 6 نقاط في المركز الثاني، وسبق للمنتخبين ضمان تأهلهما لدور الـ16 من الجولة الماضية.
⏱ FULL-TIME | 🇰🇷 KOR 2-0 CHN 🇨🇳— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
Korea Republic become the first team to collect all 9 points in the group stage of the #AsianCup2019! pic.twitter.com/qQvcOhD3Vn
وسيلاقي المنتخب الصيني في الدور القادم منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما سيلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع ثالث أحد المجموعات الأولى أو الثانية أوالسادسة.
Kyrgyz Republic keep their chances alive with a historic win against Philippines.— #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019
Read the match report 👉 https://t.co/A4Mrc6ZM63https://t.co/FTnGxmYjMd
وفي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة تغلبت قرغيزستان على الفلبين 3-1، لترفع رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتحيي آمالها في بلوغ الدور القادم كأحد المنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث، وستترقب نتائج باقي المجموعات، فيما بقي منتخب الفلبين قابعا في قاع الترتيب بلا نقاط، وودع البطولة رسميا.
⏱نهاية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 16, 2019
في أول مشاركة للمنتخبين في #كأس_آسيا2019#قرغيزستان 🇰🇬 تتمسك بأمالها في الصعود إلى دور الـ 16 ✔ #الفلبين 🇵🇭 تودع البطولة برصيد 0 من النقاط ❌#قرغيزستان_الفلبينpic.twitter.com/8fVIz0mQ66
المصدر: RT