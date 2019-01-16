كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتغلب على الصين وتنتزع صدارة المجموعة الثالثة

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الصيني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا 2019.

With a win against China PR; Korea Republic top their group with a perfect record.



Read the match report 👉 https://t.co/fvOZFSUR09https://t.co/D5ZjtrNcqf — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

هدفي كوريا الجنوبية كل من هوانغ أوي جو من ركلة جزاء ومينجاي كيم في الدقيقتين 14 و51.

🧠 Clever positioning

🆙 Powerful leap

⚽️ Excellent connection with the ball@theKFA's Kim Min-jae header 👌 pic.twitter.com/2BpSJ9m2sA — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

وبهذا الفوز، اقتنص المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط (كانت الصين متصدرة بفارق الأهداف)، فيما توقف رصيد المنتخب الصيني عند 6 نقاط في المركز الثاني، وسبق للمنتخبين ضمان تأهلهما لدور الـ16 من الجولة الماضية.

⏱ FULL-TIME | 🇰🇷 KOR 2-0 CHN 🇨🇳



Korea Republic become the first team to collect all 9 points in the group stage of the #AsianCup2019! pic.twitter.com/qQvcOhD3Vn — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

وسيلاقي المنتخب الصيني في الدور القادم منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما سيلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع ثالث أحد المجموعات الأولى أو الثانية أوالسادسة.

Kyrgyz Republic keep their chances alive with a historic win against Philippines.



Read the match report 👉 https://t.co/A4Mrc6ZM63https://t.co/FTnGxmYjMd — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 16, 2019

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثالثة تغلبت قرغيزستان على الفلبين 3-1، لترفع رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتحيي آمالها في بلوغ الدور القادم كأحد المنتخبات الأربع الأفضل في المركز الثالث، وستترقب نتائج باقي المجموعات، فيما بقي منتخب الفلبين قابعا في قاع الترتيب بلا نقاط، وودع البطولة رسميا.

⏱نهاية المباراة:



في أول مشاركة للمنتخبين في #كأس_آسيا2019#قرغيزستان 🇰🇬 تتمسك بأمالها في الصعود إلى دور الـ 16 ✔ #الفلبين 🇵🇭 تودع البطولة برصيد 0 من النقاط ❌#قرغيزستان_الفلبينpic.twitter.com/8fVIz0mQ66 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 16, 2019

المصدر: RT