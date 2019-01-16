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شارابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

الرياضة

شارابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
Reuters Adnan Abidi
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تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على منافستها السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين نظيفتين، اليوم الأربعاء.

وتمكنت شارابوفا من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-1، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

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وستواجه الحسناء الروسية الفائزة بلقب البطولة عام 2008، في الدور القادم الدنماركية كارولين فوزنياكي الفائزة بدورها على السويدية يوهانا لارسون بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru

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