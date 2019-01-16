شارابوفا تتأهل إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبها على منافستها السويدية ريبيكا بيترسون بمجموعتين نظيفتين، اليوم الأربعاء.

وتمكنت شارابوفا من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-2 و6-1، خلال ساعة واحدة و11 دقيقة.

Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Openhttps://t.co/7vsl5vhlzZpic.twitter.com/7Qw02xJ4PR — Р-Спорт (@rsportru) January 16, 2019

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وستواجه الحسناء الروسية الفائزة بلقب البطولة عام 2008، في الدور القادم الدنماركية كارولين فوزنياكي الفائزة بدورها على السويدية يوهانا لارسون بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru