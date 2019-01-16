فيدرر يكافح وفوزنياكي بسهولة إلى ثالث أدوار أستراليا

اضطر السويسري المخضرم روجر فيدرر إلى خوض جولتين فاصلتين أمام البريطاني المغمور دانيال إيفانز ليتغلب عليه 7-6 (7-5) و7-6 (7-3) و6-3 ويبلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة.

ولم يجد فيدرر حامل اللقب في العامين الماضيين والفائز بـ20 لقبا كبيرا ويسعى في ملبورن إلى إحراز لقبه السابع والثالث تواليا، أي صعوبة في تخطي الأوزبكي دينيس إيستومين في الدور الأول، لكنه واجه صمودا من إيفانز المصنف 189 عالميا.

ويلتقي فيدرر (37 عاما) في الدور المقبل مع الأمريكي تايلور فريتز الذي تغلب على الفرنسي غايل مونفيس.

وكان الجنوب أفريقي كيفن أندرسون أبرز الضحايا بخسارته أمام الأمريكي الشاب فرنسيس تيافوي 6-4 و4-6 و4-6 و5-7.

أما سيليتش وصيف البطولة العام الماضي، فلم يجد صعوبة في تخطي الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في أربع مجموعات 7-5 و6-7 (9-11) و6-4 و6-4.

97% of returns made

66 winners

11/12 on 2nd serve@CaroWozniacki was surgical in her round 2 win over Larsson.#AusOpen match report 👉 https://t.co/GqKrvi564lpic.twitter.com/uGe9JFON96 — #AusOpen (@AustralianOpen) 16 января 2019 г.

في المقابل، حققت الدنماركية كارولاين فوزنياكي حاملة اللقب فوزا صريحا على منافستها السويدية يوهانا لارسون 6-1 و6-3.

المصدر: أ ف ب