نادال يشق طريقه للدور الثالث في أستراليا المفتوحة

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه السهل على الأسترالي ماتيو إبدن 6-3 و6-2 و6-2 ، اليوم الأربعاء.

واحتاج نادال الذي غاب عن القسم الثاني من الموسم الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه، إلى 116 دقيقة فقط لتخطي منافسه، ويضرب موعدا مع الأسترالي الآخر أليكس دو مينور أو السويسري هنري لاكسونن.

وابتعد نادال (32 عاما) الفائز بـ17 لقبا كبيرا عن الملاعب منذ انسحابه في سبتمبر الماضي من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو بسبب إصابة في الركبة. واستغل "الماتادور" الإسباني ابتعاده لإجراء عملية جراحية في الكاحل لمعالجة مشكلة سابقة.

يذكر أن نادال خاض دورتين استعراضيتين فقط استعدادا لبطولة أستراليا في أبو ظبي أواخر العام 2018، وفي سيدني قبل أسبوع.

المصدر: أ ف ب