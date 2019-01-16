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شاهد.. نيمار يخرج من نافذة السيارة ويشجع بحماسة في سباق للجمال في قطر

الرياضة

شاهد.. نيمار يخرج من نافذة السيارة ويشجع بحماسة في سباق للجمال في قطر
Reuters Christian Hartmann
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تداول عشاق كرة القدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يشجع بحماسة خلال سباق للجمال في قطر.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو ثان للنجم البرازيلي أثناء قيامه بلفتة إنسانية، خلال المعسكر الشتوي للفريق الباريسي في قطر، يظهر فيه نيمار وهو ينقذ أحد المشجعين الذين اقتحموا تدريبات سان جيرمان من أجل التقاط صورة مع النجم البرازيلي.

وحاول رجال الأمن، الإمساك بالمشجع، لكن نيمار خلصه من أيديهم، وحرص على التقاط صورة معه.

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ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيده 50 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليل، أقرب ملاحقيه.

المصدر: وكالات

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