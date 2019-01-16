ثنائية مينا تقود فالنسيا إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

قاد سانتي مينا فريقه فالنسيا لبلوغ دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الثلاثاء، بعد أن سجل هدفين من أهداف الخفافيش الثلاثة (3-0) على سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية.

وسجل مينا هدفين للخفافيش في الدقيقتين 65 و76، فيما تكفل زميله فيران توريس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

3 -0 ⚽ | 90' 🕰 | Final del partido



Amunt Valencia! A cuartos#VCFSporting 🦇🏆 pic.twitter.com/HRZET8Eq2u — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 15, 2019

وبهذا الفوز تأهل فالنسيا إلى الدور القادم بتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2، بعد أن انتهت مباراة الذهاب 2-1 لصالح خيخون.

2⃣

2⃣

2⃣



A Santi Mina le gusta marcar goles… de dos en dos https://t.co/NBzBrNrdk3 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 15, 2019

وانضم خيتافي إليه في دور الثمانية بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه بلد الوليد لينتصر 2-1 في النتيجة الإجمالية.

المصدر: وكالات