مدرب العراق: لا أخشى مواجهة أحد حتى وإن كانت الأرجنتين

قال مدرب المنتخب العراقي، سريتشكو كاتانيتش، الثلاثاء، إنه لا يفكر حاليا بأبعد من مباراة الغد التي ستجمع أسود الرافدين بنظيره الإيراني لتحديد أول وثاني المجموعة الرابعة.

وأكد كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة بأن "تأهلنا باستحقاق، واستعداداتنا متكاملة لمواجهة ايران، ونسعى وراء الفوز، وفلسفتي الأداء الجيد والمبهر".

وأضاف "أرى من المهم أن نقدم أداء جيدا، وأشعر بالارتياح والسعادة عندما أرى فريقي يقدم مباراة جيدة، وبالاستياء خلاف ذلك، حتى وإن حققنا الفوز".

وتابع كاتانيش "أنا واثق جدا من فريقي، ولا أخشى مواجهة أحد، حتى وإن كانت الأرجنتين، لأن الجو العام في المنتخب مفعم بالتفاؤل برغم مرحلة النمو التي نمر بها".

وسيتقابل منتخبا إيران والعراق وجها لوجه في الجولة الأخيرة حيث ستحدد موقعة الجارين هوية متصدر المجموعة، في حين أن فيتنام واليمن (نفس المجموعة) لديهما آمال ضعيفة في التأهل، حيث سيتنافسان فيما بينهما على فرصة حجز بطاقة العبور كأحد أفضل الفرق المحتلة للمرتبة الثالثة في مرحلة المجموعات.

المصدر: RT