الترجي التونسي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه

أطلق نادي الترجي بطل إفريقيا لكرة القدم الثلاثاء سلسلة الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيسه في حي باب سويقة في العاصمة التونسية، بحضور الآلاف من مشجعيه.

وتوجه المشجعون إلى مقر النادي وهم يرتدون قمصان الفريق ويتزينون بلونيه الأحمر والأصفر، ورددوا على وقع أغان وأناشيد تصدح من مكبرات الصوت، شعاري "الترجي دولة" و"الترجي بدمائنا نفيدها".

والترجي هو أقدم الأندية التونسية وأكثرها تتويجا، وتضم خزائنه 45 لقبا أبرزها 28 لقبا في الدوري التونسي، وثلاثة في دوري أبطال إفريقيا آخرها 2018 على حساب الأهلي المصري حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب.

وكان مئات المشجعين قد بدأوا منذ ليل الاثنين الاحتفال على طريقتهم، حيث تجمعوا في باب سويقة رافعين رايات النادي وأشعلوا الألعاب النارية و"الشماريخ".

ويحيي الترجي الذكرى على مدى العام الحالي، بنشاطات تشمل احتفالات في المناطق ومحاضرات عن تاريخ النادي الذي ارتبط اسمه بشكل وثيق بمختلف نواحي البلاد السياسية والاجتماعية والرياضية.

المصدر: أ ف ب