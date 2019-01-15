حارس أرسنال "تشيك" يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

أعلن التشيكي بتر تشيك حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي الثلاثاء، أنه سيعتزل اللعبة في نهاية الموسم الحالي مع ختام موسمه العشرين.

وكشف تشيك (36 عاما) الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع نادي تشيلسي، قراره عبر حسابه على "تويتر"، وكتب "إنه موسمي العشرين كلاعب محترف ومضى 20 عاما على توقيعي أول عقد احترافي، وبالتالي أشعر بأنه الوقت المناسب لكي أعلن اعتزالي في نهاية هذا الموسم".

وانضم تشيك إلى تشيلسي عام 2004 قادما من رين الفرنسي، قبل الانتقال إلى جاره في العاصمة الإنجليزية أرسنال عام 2015.

وتابع حارس المرمى الفارع الطول قوله "بعدما لعبت 15 موسما في الدوري الإنجليزي الممتاز وفزت بكل الألقاب المتاحة، أعتقد بأني حققت كل ما يمكن تحقيقه"، موضحا "سأتابع العمل بجهد مع أرسنال على أمل إحراز لقب هذا الموسم ثم أتطلع قدما لما تخبئه الحياة لي بعيدا عن المستطيل الأخضر".

وبالإضافة إلى ألقابه الأربعة في الدوري مع تشيلسي، أحرز مع "البلوز" كأس إنجلترا أربع مرات، كأس الرابطة ثلاث مرات، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وخلال مسيرته مع تشيلسي، تعرض الحارس لإصابة خطرة في الرأس عام 2006، ولا يزال يضع واقيا يحمي جمجمته خلال المباريات.

وبات تشيك أول حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه الحالي أرسنال على واتفورد 3-0 الموسم الماضي في مباراة أنقذ فيها ركلة جزاء سددها تروي ديني.

وتراجعت مشاركاته مع أرسنال خلال الموسم الحالي بعد قدوم الألماني برند لينو الذي أصبح الخيار الأول للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

إلا أن نادي "المدفعجية" سارع عبر "تويتر" إلى توجيه التحية للحارس المخضرم، وكتب "لأجل احترافك الجدي، ولكونك مثالا يحتذى به، ولمحافظتك على شباكك نظيفة في 50 مباراة، لصراحتك، لنزاهتك وعملك الملهم، نود أن نقول لك... شكرا"

المصدر: أ ف ب