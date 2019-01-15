دجوكوفيتش يتأهل بسهولة إلى ثاني أدوار أستراليا المفتوحة

بدأ الصربي نوفاك دجوكوفيتش سعيه إلى إحراز لقب سابع قياسي في بطولة أستراليا المفتوحة، بفوز سهل اليوم الثلاثاء على الأمريكي ميتشل كروغر بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-3 و6-2 و6-2.

وهي المرة الثالثة عشرة تواليا التي يبلغ فيها الصربي المصنف أول عالميا، الدور الثاني من البطولة الأسترالية، ولم يواجه أي صعوبة أمام منافس يخوض باكورة مبارياته في البطولة، ليحقق فوزه الـ259 في 300 مباراة خاضها في البطولات الأربع الكبرى.

That's 1⃣3⃣ consecutive 1R victories for the world No.1!



Six-time #AusOpen champion @DjokerNole is into another 2R, def. [Q] Mitchell Krueger 6-3 6-2 6-2. pic.twitter.com/Ceki5C477v — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019

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وتنتظر الصربي مواجهة صعبة في الدور الثاني مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الفائز بدوره على السلوفاكي مارتن كليزن بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-4 و7-6.

كما تأهل إلى الدور الثاني الياباني كي نيشيكوري، بعدما أفلت من الخروج المبكر عقب انسحاب منافسه البولندي كميل ماشرجاك، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تعادل اللاعبين بمجموعتين لكل منهما، وتقدم الياباني في المجموعة الحاسمة بثلاثة أشواط، قبل أن يعلن البولندي انسحابه من المباراة بسبب الإصابة.

وخرج التونسي مالك الجزيري من الدور الأول للبطولة بعد انسحابه في المجموعة الرابعة أمام البيلاروسي إيليا إيفاشكا، حينما كانت النتيجة تشير إلى تأخره بمجموعة مقابل اثنتين 6-4 و6-7 و1-6 والمجموعة الرابعة 0-4. ويلعب إيفاشكا مع الفائز من مواجهة الإيطالي لوكا فاني والإسباني بابلو بوستا.

المصدر: وكالات