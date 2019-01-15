تشيلسي يحدد المقابل المادي لانتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يشترط 112 مليون يورو للموافقة على بيع البلجيكي إيدين هازارد لريال مدريد نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة البريطانية أن إدارة تشيلسي أبلغت رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أنه في حال طلب هازارد الرحيل فلن يقبلوا بأقل من 112 مليون يورو للموافقة على بيعه، وهو سعر في متناول النادي الملكي.

Chelsea name price for Eden Hazard sale: https://t.co/oTaq1mNzJWpic.twitter.com/MGKv4HQIDF — AS English (@English_AS) January 15, 2019

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وتحسبا لرحيل هازارد، قرر تشيلسي التعاقد مع الجناح الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش في بداية يناير الجاري، قبل إعارته إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني لنهاية الموسم.

وانضم هازارد الذي ينتهي عقده مع تشيلسي عام 2020 إلى صفوف النادي اللندني في صيف 2012 قادما من ليل الفرنسي.

المصدر: وكالات