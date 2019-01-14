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ريال سوسييداد يسقط إسبانيول في مباراة مثيرة

الرياضة

ريال سوسييداد يسقط إسبانيول في مباراة مثيرة
twitter@RealSociedad
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اقتنص ريال سوسييداد فوزا مثيرا من ضيفه إسبانيول 3-2، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

أحرز للفائز كل من ميكيل مورينو في (د.3) وويليان خوسي دي سيلفا في (د.8 63) بينما أحرز للخاسر ماركو اركاليني، ودييجو يورينتي بالخطأ في مرماه في  (د.32، 46). 

وبهذا الفوز الثمين، رفع سوسييداد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز العاشر.

المصدر: RT

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