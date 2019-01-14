مانشستر سيتي يواصل مطاردة ليفربول بثلاثية في وولفرهامبتون

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه وولفرهامبتون 3-0، اليوم الاثنين، ليضيق الخناق على ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك ضمن المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

أحرز ثلاثية السيتي كل من البرازيلي غابرييل جيسوس بتسجيله هدفين في (د.10 و39 من ركلة جزاء) والبرتغالي برناردو سيلفا في (د.78).

ورفع الفوز رصيد سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، في المقابل توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 29 في المركز الحادي عشر.

المصدر: RT