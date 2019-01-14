عقوبة قاسية بحق الترجي الرياضي التونسي من قبل "كاف"

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي الترجي الرياضي التونسي بسبب الأحداث التي رافقت مباراته مع الأهلي المصري في إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف معاقبة الترجي بخوض مباراتين على ملعبه من دون جمهور بسبب أحداث نهائي أفريقيا أمام النادي الأهلي والاعتداء على حافلة الأهلي ولاعب الفريق المصري هشام محمد وإشعال ألعاب نارية أثناء اللقاء.

📣 Breaking News .. CAF disciplinary committee descision: Esperance de Tunis will play the next two matches in #TotalCAFCL behind closed doors as per their fans behaviour at the CAFCL 2018 Final — CAF (@CAF_Online) January 14, 2019

وفاز الترجي 3-0 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليحسم بها اللقب القاري علي حساب الأهلي في نوفمبر الماضي.

المصدر: twitter@CAF_Online