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عقوبة قاسية بحق الترجي الرياضي التونسي من قبل "كاف"

الرياضة

عقوبة قاسية بحق الترجي الرياضي التونسي من قبل
AFP
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عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نادي الترجي الرياضي التونسي بسبب الأحداث التي رافقت مباراته مع الأهلي المصري في إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف معاقبة الترجي بخوض مباراتين على ملعبه من دون جمهور بسبب أحداث نهائي أفريقيا أمام النادي الأهلي والاعتداء على حافلة الأهلي ولاعب الفريق المصري هشام محمد وإشعال ألعاب نارية أثناء اللقاء.

وفاز الترجي 3-0 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ليحسم بها اللقب القاري علي حساب الأهلي في نوفمبر الماضي.

المصدر: twitter@CAF_Online

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