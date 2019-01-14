صحيفة: سويسرا "تضيع" العشرات من مواطنيها في روسيا

ذكر تقرير لصحيفة Blick السويسرية، أن عشرات المشجعين السويسريين الذين جاءوا إلى روسيا لحضور كأس العالم 2018، لم يغادروا البلاد بعد، على الرغم من انتهاء صلاحية التأشيرات في 1 يناير.

وقالت الصحيفة: "ربما هم وقعوا في حب الجمال الروسي، وربما غرقوا في تيارات الفودكا، أو أنهم ضلوا في سيبيريا، لكنهم على أي حال الآن، مهددين بالغرامات والمشاكل عند مغادرة البلاد، وكذلك في حال رغبتهم بالعودة إلى روسيا مستقبلا".

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وأشارت إلى أن روسيا في صيف عام 2018، خففت من نظام التأشيرات لزوار البلاد، باعتبارها البلد المضيف لكأس العالم، ليستفيد آلاف السويسريين من هذه الفرصة الفريدة، مضيفة أن بعضهم أحب روسيا كثيرا لدرجة أنهم قرروا البقاء لفترة أطول قليلا.

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وفقا لبيانات الصحيفة، فإنه لا يزال 81 سويسريا مقيما في روسيا بصورة غير قانونية حتى تاريخ 25 ديسمبر، مضيفة أنه في تاريخ 1 يناير 2019، قد انتهى الموعد النهائي للتأشيرات المخففة.

وقالت الصحيفة إنه أيا كانت الأسباب التي دعت هؤلاء المشجعين إلى البقاء لفترة أطول في روسيا، إلا أنهم مهددون بالغرامات المالية، وكذلك مشاكل مغادرة البلاد والزيارات المستقبلية لها.

المصدر: RT