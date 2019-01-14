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شاهد.. هدف قاتل يقود البحرين إلى ثمن نهائي كأس آسيا

الرياضة

شاهد.. هدف قاتل يقود البحرين إلى ثمن نهائي كأس آسيا
AFP Karim Sahib
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تأهل المنتخب البحريني لدور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم 2019، بعد تغلبه على نظيره الهندي 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وأحرز هدف الفوز للبحرين لاعبه جمال راشد من ركلة جزاء في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

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الإمارات تتعادل مع تايلاند وتتشبث بصدارة المجموعة الأولى

وبهذا الفوز، رفعت البحرين رصيدها إلى 4 نقاط لتضمن تأهلها إلى الدور الثاني رفقة الإمارات المتصدرة صاحبة الخمس نقاط بعد تعادلها مع تايلاند 1-1 في المباراة الثانية، فيما توقف رصيد الهند عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى وودعت البطولة رسميا.

المصدر: RT

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