كأس آسيا.. "فجر" يعد برسم الفرحة على وجوه السوريين

يبحث منتخب سوريا عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني عندما يتقابل مع أستراليا يوم الثلاثاء على ستاد خليفة بن زايد ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019.

وأعلن فجر إبراهيم المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا عن جاهزية اللاعبين لتقديم أداء مغاير عن الذي ظهروا به في الجولتين الأولى والثانية، منوها بالحالة المعنوية المرتفعة التي تسود أجواء المنتخب.

وقال إبراهيم: همنا في المقام الأول الآن إسعاد الشعب السوري، سنعمل بقوة على ذلك من خلال محاولة التأهل إلى الدور المقبل، شرف كبير أن أتولى تدريب المنتخب وهو ما أعتبره مسؤولية وطنية كبيرة نأمل أن نكون على قدرها دائما.

وأوضح: المنتخب الأسترالي قوي ولديه إمكانات كبيرة جدا سواء في طبيعة احتراف اللاعبين والدوري هناك، لكن أيضا هو قابل للخسارة كما حدث في مباراتهم أمام الأردن وبالتالي علينا التعامل نفسيا مع هذا بالطريقة التي من شأنها أن تحقق غايتنا من اللقاء.

واعتبر المدافع أحمد الصالح أن المواجهة أمام أستراليا لا تقبل القسمة على اثنين، مؤكدا حرصه وزملائه على تعويض الحزن الذي ظهر على الجماهير السورية بعد النتائج أمام فلسطين والأردن.

وقال الصالح: نرفع شعار نكون أو لا نكون أمام أستراليا، المنتخب السوري يمتلك الكثير من النجوم، ولدينا العزيمة لتحقيق الفوز مع كامل الاحترام للمنتخب الأسترالي، والأمر الآن مختلف تماما بوجود الكابتن فجر إبراهيم مديرا فنيا للمنتخب.

من جهته أعرب غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا عن ثقته التامة بتحقيق نتيجة تضمن له العبور إلى الدور الثاني، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاحترام الكامل الذي يكنه للمنتخب السوري.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: وصلنا إلى الجاهزية بعد مباراة فلسطين، أعتقد أننا تجاوزنا آثار المباراة الأولى وحققنا ما هو مطلوب منا من حيث العودة إلى المنافسة من جديد، نتطلع إلى الحسم في لقاء الغد.

وأضاف: رصدنا المنتخب السوري من حيث نقاط القوة والضعف، في الماضي كان لدينا العديد من اللاعبين المختلفين الذين واجهوا سوريا في تصفيات كأس العالم، علينا أن نركز على فريقنا وما يضمه من لاعبين شبان والاهتمام بمستوانا في المقام الأول.

ويفتقد منتخب أستراليا في هذه المباراة اللاعب ترينت ساينزبري بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثاني في المباراة أمام فلسطين، في حين يتوقع أيضا غياب ماثيو ليكي بسبب الإصابة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا فلسطين مع الأردن على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لأستراليا ونقطة لكل من سوريا وفلسطين.

ويتأهل إلى دور الـ16 المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: وكالات