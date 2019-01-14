أستراليا المفتوحة.. فيدرر يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على إيستومين

بدأ السويسري روجر فيدرر حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوز سهل على الأوزبكستاني دينيس إيستومين بثلاث مجموعات نظيفة اليوم الاثنين.

ولم يجد فيدرر المصنف ثالثا عالميا، والساعي إلى لقبه المئة في مسيرته الاحترافية، أي صعوبة لتخطي عقبة إيستومين، محققا فوزه السابع في 7 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، بنتيجة 6-3 و6-4 و6-4.

وحقق فيدرر 14 إرسالا ساحقا وارتكب 30 خطأ مباشرا فقط أمام إيستومين الذي حقق مفاجأة في 2017 بإخراجه الصربي نوفاك دجوكوفيتش (حامل اللقب) من الدور الثاني في خمس مجموعات.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني دانيال إيفانز الصاعد من التصفيات.

وعزز فيدرر (37 عاما) في 2018 رقمه القياسي في البطولات الكبرى، بإحرازه اللقب العشرين له والثاني تواليا في ملبورن، ويسعى حاليا إلى إحراز لقبه السابع في البطولة الأسترالية، مثله مثل دجوكوفيتش الأول، والذي عاد بقوة إلى المنافسات العام الماضي بعد الإصابة، واستعاد صدارة التصنيف العالمي وأحرز لقبي ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأمريكية.

المصدر: أ ف ب