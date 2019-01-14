كأس آسيا.. السومة يتنازل عن شارة قيادة "نسور قاسيون"

ثمّن مدرب سوريا الجديد فجر إبراهيم "التصرف الكبير" من عمر السومة بتنازله عن شارة قيادة المنتخب الوطني، قبل مواجهة أستراليا، في كأس آسيا 2019، ومنحه حرية اختيار القائد الجديد.

وقال إبراهيم في أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه: "أحب أن أبدأ بشيء رائع جدا وتصرف كبير من لاعب كبير، عمر السومة تنازل عن شارة القيادة وأعطاها لي وقال لي : "تصرف فيها" .

وأضاف: "لقد قال لي الشارة لا تهمني كثيرا والمهم اللعب لبلدي وأنا سعيد جدا وهذا الموقف يحسب له وهذا موقف عظيم جدا. إدارة المنتخب قدمت له كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الكبير ".

وجاء تعليق المدرب الجديد هذا فيما ذكرت تقارير محلية بالمقابل أن إبراهيم جرد السومة من شارة القيادة بعد توليه المسؤولية واختار أحمد الصالح قائدا جديدا.

وجلس الصالح إلى جوار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي لكن المدرب الجديد، قال إنه لم يقرر بعد من سيتقلد شارة القيادة أمام أستراليا.

وتولى إبراهيم، تدريب سوريا بعد إقالة الألماني بيرند شتانغه، عقب حصد نقطة واحدة من أول جولتين أمام فلسطين والأردن، وسيحاول إنعاش آمال بلاده في اجتياز الدور الأول عند مواجهة أستراليا، غدا الثلاثاء.

وستضمن سوريا التأهل إلى دور الستة عشر في حال الفوز على حاملة اللقب وربما التعادل يكون كافيا للتقدم في المسابقة.

المصدر: وكالات