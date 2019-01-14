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أستراليا المفتوحة.. موراي يسقط في الدور الأول بعد لقاء ماراثوني

الرياضة

أستراليا المفتوحة.. موراي يسقط في الدور الأول بعد لقاء ماراثوني
AFP
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توقفت أحلام البريطاني أندي موراي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بالخروج من الدور الأول، إثر خسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، بثلاث مجموعات لاثنتين، اليوم الاثنين.

وجاءت خسارة موراي والتي قد تكون الأخيرة في مسيرته بخمس مجموعات بواقع 4-6 و4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4) و6-2.

ووسط مساندة جنونية من الجماهير، انتفض موراي الذي يكافح إصابة مؤلمة في فخذ الساق اليمنى ليعدل تأخره بمجموعتين إلى تعادل، ويدفع المباراة لمجموعة خامسة حاسمة.

وبدا أن الأجواء تسير في صالح موراي، لكن باوتيستا أغوت، كسر إرساله مرتين ليتقدم 5-1.

ورفع موراي مضربه عاليا تحية للجماهير قبل آخر شوط لضربة إرساله، لكن عشاق اللاعب البريطاني أخفقوا في الحيلولة دون فوز اللاعب الإسباني، الذي أنهى مقاومة موراي بعد 4 ساعات و9 دقائق.

المصدر: وكالات

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