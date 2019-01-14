رغم الألم.. شارابوفا تستهل مشوارها في أستراليا المفتوحة بقوة

استهلت الروسية الحسناء، ماريا شارابوفا، مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة بقوة، وذلك بالتغلب على البريطانية هاريت دارت بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين.

وتمكنت شارابوفا من اكتساح منافستها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-0 و6-0، خلال 63 دقيقة، ولم تخسر أي شوط رغم الشعور بالألم بسبب الإصابة في كتفها، والذي أجبرها على الانسحاب من بطولة شنزين الصينية الأسبوع الماضي.

What a start for @MariaSharapova at the #AusOpen!

She cruises past Harriet Dart 6-0, 6-0. pic.twitter.com/Xyc6s7TX3q — WTA (@WTA) January 14, 2019

وقالت شارابوفا عقب المباراة: "أعتقد أن المواجهة مثلت اختبارا جيدا لكل من قدمي وكتفي، وخاصة الأخير الذي تسبب في الكثير من المتاعب لي، ودفعني لإنهاء الموسم الماضي عقب المشاركة في أمريكا المفتوحة".

وأضافت: "لم أصل بعد إلى المستوى الذي يرضيني، فلا يزال هناك شعور ببعض الألم، ولكني قدمت كل شيء بأفضل صورة للعبور من تلك المواجهة اليوم".

“Even though you’ve done it so many times, there is nothing like it.”@MariaSharapova on being back on the Rod Laver Arena at the @AustralianOpen, after sealing a first round victory over Dart. pic.twitter.com/cg4xd3HHE1 — WTA (@WTA) January 14, 2019

وتواجه شارابوفا في الدور الثاني، السويدية الشابة ريبيكا بيترسون، والتي تغلبت على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين دون رد 6-4 و6-1.

كما تأهلت إلى الدور الثاني الألمانية، أنجليك كيربر، بعد تغلبها على السلوفينية بولونا هيركوج بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2.

وتأهلت الفرنسية كارولين غارسيا إلى الدور الثاني بتغلبها على مواطنتها جيسيكا بونشيت بمجموعتين دون رد 6-2 و6-3.

وحجزت الهولندية كيكي بيرتنز مقعدها في الدور الثاني أيضا، بالتغلب على الأمريكية أليسون ريسكي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3.



فيما ودعت التونسية أنس جابر البطولة مبكرا، بالسقوط في الدور الأول أمام الهنغارية تيميا بابوس بمجموعتين دون رد 7-6 و7-6.



المصدر: وكالات