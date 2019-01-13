باولو ديبالا بين مطرقة زميله رونالدو وسندان مواطنه ميسي

صرح الأرجنتيني باولو ديبالا، بأن مواطنه في منتخب التانغو ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، وزميله في فريق يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجمان بذات المستوى.

وقال باولو ديبالا، في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي، مبتسما: "إذا قلت إن أحدهما أفضل من الآخر، ستنهشني الصحف في أقرب فرصة، لذا سأؤكد دائما أنهما على نفس المستوى".

وأشاد النجم الأرجنتيني بزميله النجم البرتغالي، قائلا: "بالنسبة لنا في يوفنتوس هو يبذل ما بوسعه في التدريبات، رونالدو مثال يحتذى به للشباب".

ويحظى باولو ديبالا، بفرصة اللعب إلى جانب النجمين زميله في فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ومواطنه في منتخب التانغو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن ثلاثة من عمالقة الأندية الأوروبية، وهي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، تسعى للتعاقد مع باولو ديبالا، وفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة المقربة من يوفنتوس، أن إدارة النادي الإيطالي لم ترد على العروض التي تلقتها من هذه الأندية بشأن ديبالا، وأنه لن يبيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات