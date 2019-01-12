الوداد المغربي يكتسح أسيك الايفواري بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

تغلب الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه أسيك ميموزا الايفواري بخمسة أهداف لهدفين، في مباراة جمعتهما أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق المغربي كل من إسماعيل الحداد، والنيجيري ميشيل بابا توندي، وزهير مترجي، ووليد الكرتي، وبديع أووك، في الدقائق (16، 47، 56، 69، و80) على الترتيب، فيما أحرز ونلو كوليبالي، وساليف باغاتي، ثنائية الفريق الايفواري، في الدقيقتين (44 و85).

وبهذه النتيجة تصدر الوداد المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن لوبي ستارز النيجيري، الذي تغلب في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT