مقاتل يتحدى ماكغريغور .. ويصف مشروبه "الويسكي" بالمنكر!

تحدى المقاتل الإنجليزي للفنون القتالية المختلطة (MMA)، دارين تيل، نظيره الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل منظمة (UFC) سابقا.

وقال دارين تيل في مقابلة مع قناة "iFL TV" التلفزيونية: "Proper 12 (مشروب الويسكي للإيرلندي) مشروب مبتذل. أريد نزالا مع ماكغريغور في أبريل المقبل. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق على ذلك الموعد، فيمكننا خوض النزال الرئيسي في دورة مارس القادم في لندن، أو في فيغاس. لقد خسرت للتو في مواجهة عنيفة، ولكن لدي بالفعل بعض الدعوات".

وتجرع دارين تيل (26 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، في سبتمبر 2018، أمام الأمريكي تايرون وودلي، مقابل 17 انتصارا، ونزال من دون نتيجة.

كما خسر كونر ماكغريغور (30 عاما) في أكتوبر الماضي، أما الروسي حبيب نورمحمدوف، وكانت هي الرابعة له في مسيرته الاحترافية، مقابل 21 انتصارا، حتى الآن.

المصدر: "eurosport.ru"