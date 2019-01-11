غوارديولا يتهم مدرب ليفربول بتعمد الخروج من الكأس

ألمح الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى تعمد المدرب الألماني يورغن كلوب خروج فريقه ليفربول من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقال بيب غوارديولا إنه يفضل المنافسة في 4 بطولات عن الخروج منها مثل ليفربول.

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وخرج الريدز مبكرا من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي، على يد مضيفه وولفرهامبتون إثر هزيمته أمامه بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما، يوم الاثنين الماضي.

ورد يورغن كلوب على تصريحات مدرب مانشستر سيتي، بأنه يفضل أيضا المنافسة في 4 بطولات، وذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، عشية مواجهة مضيفه برايتون، ضمن الجولة 22 من البريمير ليغ.

وقال كلوب عن لعب مباراة واحدة أسبوعيا: "هذا هو الرتم الذي أفضله، وهذا لا يعني أننا تعمدنا الخروج من الكأس، فنحن واجهنا تشيلسي على ملعبنا ثم وولفرهامبتون بالخارج، وكان علينا إجراء تغييرات لمواجهة قوة المباريات".

المصدر: وكالات