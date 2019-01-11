شاهد.. أستراليا تسجل الهدف الثاني في الشباك الفلسطينية
@AsianCup2019AR
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أحرز المهاجم أوير مابيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده أستراليا في شباك نظيره الفلسطيني، في المباراة المقامة الآن، لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة (20)، بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل منتخب "الكنغر" الهدف الأول عن طريق جيمي ماكلارين.
11 января 2019 г.
11 января 2019 г.
يتبع..
المصدر: RT
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