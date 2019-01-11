 
مباشر

شاهد.. أستراليا تسجل الهدف الثاني في الشباك الفلسطينية

الرياضة

شاهد.. أستراليا تسجل الهدف الثاني في الشباك الفلسطينية
@AsianCup2019AR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb26

أحرز المهاجم أوير مابيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده أستراليا في شباك نظيره الفلسطيني، في المباراة المقامة الآن، لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة (20)، بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل منتخب "الكنغر" الهدف الأول عن طريق جيمي ماكلارين.

يتبع..

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبيا وسوريا ومصر.. من حروب واضطرابات لأعلى المعدلات الاقتصادية