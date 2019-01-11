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مورينيو يلتحق بقناة عربية لتحليل موقعة قطر والسعودية المرتقبة

الرياضة

مورينيو يلتحق بقناة عربية لتحليل موقعة قطر والسعودية المرتقبة
Reuters PHIL NOBLE
الداهية مورينيو يلتحق بقناة عربية لتحليل موقعة قطر والسعودية المرتقبة
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أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، سينضم إلى فريقها، لتحليل مباراة السعودية وقطر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا.

وقالت الشبكة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر: "المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يلتحق بمجموعة beIN SPORTS العالمية لتحليل مباراة قطر والسعودية يوم 17 يناير ضمن مباريات كأس آسيا 2019، ومباراة آرسنال وتشيلسي يوم 19 يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان مورينيو، الذي يعتبر واحدا من أفضل المدربين في العالم، قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد، في 18 ديسمبر الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق.

المصدر: تويتر

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