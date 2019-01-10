ماذا فعل عبدالله الثاني في مباراة الأردن وسوريا..؟ عامل النظافة يكشف

عبر عامل الوطن خالد الشوملي عن فرحته لمشاهدة مباراة بلاده وسوريا،في ضيافة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والتي جرت اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وقال الشوملي إنه كان يشعر بالألفة، وهو يتابع مع جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوري ضمن بطولة كأس آسيا 2019.

وقال العامل إنه كان سعيدا للغاية خلال متابعته المباراة، لافتا إلى أنه "تناول الغداء قبل المباراة هناك، وبعدها العصائر والقهوة والمكسرات خلال متابعته لمجرياتها".

ووصف الشوملي الأجواء خلال المباراة، وماذا فعل الملك عبد الله، بقوله: "إن جلالته كان سعيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب، وكلما هز هدف الشباك كان يقفز ويصرخ فرحا".

ووجد "عامل الوطن"، كما بات يعرف عن نفسه بعد مشاهدة مباراة الأردن الأولى أمام أستراليا (1-0)، من خلف زجاج مقهى لظروف ربما تكون مادية أو لضرورة الالتزام بالعمل، في القصر الملكي، يتابع مباراة النشامى الثانية أمام سوريا (2-0) بدعوة من الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يستضيفان عامل الوطن خالد الشوملي لمتابعة مباراة المنتخب الوطني مع منتخب سوريا ضمن بطولة كأس آسيا #الأردنpic.twitter.com/YeBmSE9uvh — RHC (@RHCJO) 10 января 2019 г.

وقال الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بعد المباراة، إنه "استمتع وجلالة سيدنا بصحبة أخي خالد الشوملي أثناء متابعة مباراة النشامى ومنتخب سوريا اليوم".

وهنأ الأمير منتخب النشامى بعد الفوز، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "مبارك الفوز وقلوبنا مع النشامى دائما".

المصدر: "ammonnews.net"