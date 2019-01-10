الاتحاد السوري لكرة القدم يعين فجر إبراهيم مدربا للمنتخب خلفا للألماني بيرند شتانغه

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إقالة مدرب منتخب "نسور قاسيون" الألماني بيرند شتانغه، وتعيين فجر إبراهيم خلفا له، وذلك وفقا لوكالة "سانا" للأنباء.

وجاءت إقالة المدرب الألماني بعد ساعات من هزيمة المنتخب السوري على يد نظيره الأردني بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وأوضح الاتحاد السوري في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بأن فجر إبراهيم سيلتحق بتدريب المنتخب بدءا من غد "الجمعة استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري"،

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وكان منتخب "نسور قاسيون" قد استهل مشواره في البطولة القارية بتعادل مخيب أمام نظيره الفلسطيني من دون أهداف.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثالث حتى الآن في المجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي فلسطين وأستراليا، يوم غد الجمعة.

بينما حقق الأردن انتصاره الثاني على التوالي، عقب الأول على حامل اللقب، منتخب أستراليا (1-0)، في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، وبات أول منتخب يتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة القارية، بعد أن عزز تربعه على عرش صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT